Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для реализации программы «Народная стройка» стране потребуются высококвалифицированные специалисты. Особая ответственность в их подготовке возлагается на высшие учебные заведения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

«В целом, масштабное строительство, создание цифровой экономики, развитие логистической инфраструктуры и внедрение искусственного интеллекта во все отрасли – это задачи первостепенной важности, определяющие будущее нашей нации.

Для качественного осуществления всей этой работы, прежде всего, потребуются высококвалифицированные кадры, в том числе и новое поколение специалистов.

В связи с этим особая ответственность за реализацию программы «Народная стройка» ложится на систему высшего образования», – отметил Глава государства.