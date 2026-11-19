Токаев возложил особую ответственность за «Народную стройку» на систему высшего образования
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для реализации программы «Народная стройка» стране потребуются высококвалифицированные специалисты. Особая ответственность в их подготовке возлагается на высшие учебные заведения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
«В целом, масштабное строительство, создание цифровой экономики, развитие логистической инфраструктуры и внедрение искусственного интеллекта во все отрасли – это задачи первостепенной важности, определяющие будущее нашей нации.
Для качественного осуществления всей этой работы, прежде всего, потребуются высококвалифицированные кадры, в том числе и новое поколение специалистов.
В связи с этим особая ответственность за реализацию программы «Народная стройка» ложится на систему высшего образования», – отметил Глава государства.
Президент подчеркнул необходимость подготовки научного сообщества к предстоящим изменениям.
«Считаю, что научному сообществу необходимо в полной мере быть готовыми к предстоящим масштабным преобразованиям, поэтому актуальность сегодняшней встречи не вызывает никаких сомнений».
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