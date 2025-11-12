Программу второго дня государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию открыла церемония возложения цветов к мемориалу "Могила неизвестного солдата" в Александровском саду, передает BAQ.KZ.

После минуты молчания в память о павших оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан. Затем Почетный караул прошел торжественным маршем перед официальной делегацией нашей страны.

Казахстан внес весомый вклад в Великую Победу: на фронт были призваны свыше 1,2 миллиона казахстанцев, около половины из них погибли. Более 500 наших соотечественников удостоены звания Героя Советского Союза.