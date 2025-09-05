  • 5 Сентября, 14:45

Токаев вручил госнаграды за вклад в развитие нефтегазовой отрасли

Сегодня, 13:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 13:10
Сегодня, 13:10
134
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной нефтегазовой отрасли, передает BAQ.KZ.

За большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны наградили:

орденом "Барыс" ІІІ степени

Тиесова Данияра Cуиншликовича – советника председателя правления ТОО "PTC Holding", Республика Узбекистан;

орденом "Парасат"

Жаркешова Санжара Серикбаевича – вице-министра энергетики

Наушиева Танбая Есеналиевича – ветерана труда, город Астана

Сармурзину Раушан Гайсиевну – ветерана труда, город Астана;

орденом "Достық" ІІ степени

Яна Миньюй – президента АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз", Кызылординская область;

орденом "Құрмет"

Абдулгафарова Дастана Елемесовича – заместителя председателя правления АО "НК "КазМунайГаз"

Айбулганова Гаждибая Демиевича – трубопроводчика филиала "Управление магистральных газопроводов "Алматы" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz"

Ахмет ұлы Бақыбай – ветерана труда, Мангистауская область

Ерболатову Нурбиби Куныршаевну – слесаря-ремонтника АО "Озенмунайгаз" АО "НК "КазМунайГаз", Мангистауская область

Масакбаева Ергеша Молдаразовича – монтера Шымкентского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" АО "НК "QazaqGaz"

Милехина Юрия Тимофеевича – ветерана труда, Атырауская область

Сарманова Бисенбая Ондасыновича – оператора Западного управления операторских услуг АО "КазТрансОйл" АО "НК "КазМунайГаз", Атырауская область

Стадника Валерия Станиславовича – машиниста филиала "Управление магистральных газопроводов "Уральск" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz", Западно-Казахстанская область

Ушакову Валентину Николаевну – главного инженера проектов АО "НИПИ "Каспиймунайгаз", Атырауская область;

орденом "Еңбек Даңқы" ІІ степени

Кадырова Нуржана Есеновича – оператора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз";

орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени

Абилхайрова Жолдаскали Сериккалиевича – начальника буровой установки ТОО "Бургылау", Мангистауская область

Абрамчева Владимира Павловича – оператора нефтеперекачивающей станции "Курмангазы" АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К", Атырауская область

Байбакирова Кадора Ажибековича – оператора технологических установок ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" АО "НК "КазМунайГаз"

Куанышкалиева Асхата Насиевича – инженера-механика филиала "Казахстан" "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.", Западно-Казахстанская область

Куншигарова Саламата Машековича – машиниста ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз"

Мендигалиева Каната – ветерана труда, Атырауская область

Рожкова Сергея Ивановича – оператора нефтеперекачивающей станции "Атырау" АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К", Атырауская область

Сапарғали Сатыбалды Ахтанұлы – оператора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз";

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Батирбекова Закира Турдановича – слесаря Туркестанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" АО "НК "QazaqGaz"

Бисембергенову Марию – машиниста производственного управления "Жетыбаймунайгаз" АО "Мангистаумунайгаз" АО "НК "КазМунайГаз", Мангистауская область

Джарликаганова Тимура Саиновича – регионального менеджера ТОО "QHSE-Akbarys", Западно-Казахстанская область

Джубанышева Турлана Наурзбаевича – ведущего инженера-механика ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз"

Жармақов Мұханбетхали Жанабайұлы – электрогазосварщика филиала "Управление магистральных газопроводов "Актобе" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz"

Изтелеуова Нурбека Баяновича – слесаря филиала "Управление магистральных газопроводов "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz"

Молдагазина Талгата Турахметовича – слесаря Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса АО "СНПС-Актобемунайгаз"

Сейтқали Сәкен Мырзахметұлы – оператора нефтегазодобывающего управления "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" АО "НК "КазМунайГаз", Атырауская область

Суттибаеву Бакыткуль Жаксылыковну – оператора филиала "Управление магистральных газопроводов "Тараз" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz"

Сыдыкова Омирбая Жумадиловича – старшего инженера ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" АО "НК "КазМунайГаз", город Шымкент

Турдалиева Асилхана Сыдановича – инженера "Управление магистральных газопроводов "Караганда" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz"  

Унаеву Гулжан Сагингалиевну – электромонтера филиала "Управление магистральных газопроводов "Актау" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz"

Хегая Дмитрия Афанасьевича – старшего оператора ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" АО "НК "КазМунайГаз", город Шымкент

Шарафиева Раиса Рафкатовича – оператора Павлодарского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл" АО "НК "КазМунайГаз".

Самое читаемое

Наверх