Токаев вручил госнаграды за вклад в развитие нефтегазовой отрасли
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной нефтегазовой отрасли, передает BAQ.KZ.
За большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны наградили:
орденом "Барыс" ІІІ степени
Тиесова Данияра Cуиншликовича – советника председателя правления ТОО "PTC Holding", Республика Узбекистан;
орденом "Парасат"
Жаркешова Санжара Серикбаевича – вице-министра энергетики
Наушиева Танбая Есеналиевича – ветерана труда, город Астана
Сармурзину Раушан Гайсиевну – ветерана труда, город Астана;
орденом "Достық" ІІ степени
Яна Миньюй – президента АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз", Кызылординская область;
орденом "Құрмет"
Абдулгафарова Дастана Елемесовича – заместителя председателя правления АО "НК "КазМунайГаз"
Айбулганова Гаждибая Демиевича – трубопроводчика филиала "Управление магистральных газопроводов "Алматы" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz"
Ахмет ұлы Бақыбай – ветерана труда, Мангистауская область
Ерболатову Нурбиби Куныршаевну – слесаря-ремонтника АО "Озенмунайгаз" АО "НК "КазМунайГаз", Мангистауская область
Масакбаева Ергеша Молдаразовича – монтера Шымкентского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" АО "НК "QazaqGaz"
Милехина Юрия Тимофеевича – ветерана труда, Атырауская область
Сарманова Бисенбая Ондасыновича – оператора Западного управления операторских услуг АО "КазТрансОйл" АО "НК "КазМунайГаз", Атырауская область
Стадника Валерия Станиславовича – машиниста филиала "Управление магистральных газопроводов "Уральск" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz", Западно-Казахстанская область
Ушакову Валентину Николаевну – главного инженера проектов АО "НИПИ "Каспиймунайгаз", Атырауская область;
орденом "Еңбек Даңқы" ІІ степени
Кадырова Нуржана Есеновича – оператора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз";
орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени
Абилхайрова Жолдаскали Сериккалиевича – начальника буровой установки ТОО "Бургылау", Мангистауская область
Абрамчева Владимира Павловича – оператора нефтеперекачивающей станции "Курмангазы" АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К", Атырауская область
Байбакирова Кадора Ажибековича – оператора технологических установок ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" АО "НК "КазМунайГаз"
Куанышкалиева Асхата Насиевича – инженера-механика филиала "Казахстан" "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.", Западно-Казахстанская область
Куншигарова Саламата Машековича – машиниста ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз"
Мендигалиева Каната – ветерана труда, Атырауская область
Рожкова Сергея Ивановича – оператора нефтеперекачивающей станции "Атырау" АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К", Атырауская область
Сапарғали Сатыбалды Ахтанұлы – оператора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз";
медалью "Ерен еңбегі үшін"
Батирбекова Закира Турдановича – слесаря Туркестанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" АО "НК "QazaqGaz"
Бисембергенову Марию – машиниста производственного управления "Жетыбаймунайгаз" АО "Мангистаумунайгаз" АО "НК "КазМунайГаз", Мангистауская область
Джарликаганова Тимура Саиновича – регионального менеджера ТОО "QHSE-Akbarys", Западно-Казахстанская область
Джубанышева Турлана Наурзбаевича – ведущего инженера-механика ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз"
Жармақов Мұханбетхали Жанабайұлы – электрогазосварщика филиала "Управление магистральных газопроводов "Актобе" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz"
Изтелеуова Нурбека Баяновича – слесаря филиала "Управление магистральных газопроводов "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz"
Молдагазина Талгата Турахметовича – слесаря Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Сейтқали Сәкен Мырзахметұлы – оператора нефтегазодобывающего управления "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" АО "НК "КазМунайГаз", Атырауская область
Суттибаеву Бакыткуль Жаксылыковну – оператора филиала "Управление магистральных газопроводов "Тараз" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz"
Сыдыкова Омирбая Жумадиловича – старшего инженера ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" АО "НК "КазМунайГаз", город Шымкент
Турдалиева Асилхана Сыдановича – инженера "Управление магистральных газопроводов "Караганда" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz"
Унаеву Гулжан Сагингалиевну – электромонтера филиала "Управление магистральных газопроводов "Актау" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz"
Хегая Дмитрия Афанасьевича – старшего оператора ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" АО "НК "КазМунайГаз", город Шымкент
Шарафиева Раиса Рафкатовича – оператора Павлодарского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл" АО "НК "КазМунайГаз".
