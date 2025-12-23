Токаев вручил ключи от квартир сотрудникам прокуратуры и силовых структур
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир сотрудникам Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны и МВД, передаёт BAQ.KZ.
Накануне Нового года группе сотрудников прокуратуры и силовых структур было предоставлено жилье.
Выступая на торжественной церемонии в Акорде, Глава государства подчеркнул, что обеспечение национальной безопасности, защита прав граждан и охрана общественного порядка – это задачи особой стратегической важности.
"Вы вносите огромный вклад в сохранение стабильности и спокойствия в стране, неустанно трудитесь во имя обеспечения справедливости и утверждения в обществе принципа "Закон и Порядок". Несмотря на сложные условия работы, вы верно служите государству как высокопрофессиональные и ответственные специалисты. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Безупречная служба всегда должна оцениваться по достоинству. Государство неизменно будет поддерживать таких преданных своему делу граждан, как вы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
