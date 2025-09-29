Президент Касым-Жомарт Токаев за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Италией наградил Президента Серджо Маттареллу орденом "Достық" I степени, передаёт BAQ.KZ.

Глава нашего государства подчеркнул, что эта награда является выражением искреннего уважения казахского народа, а также свидетельством дружественных и теплых чувств ко всему народу Италии.

Выступая на церемонии награждения, Глава государства отметил, что Президент Италии – лидер, пользующийся поддержкой народа, и авторитетный политик мирового уровня.

"Вы вносите значительный вклад в развитие и процветание своей страны. Сегодня Италия добилась больших успехов во всех сферах и входит в число мировых лидеров. В стране реализуются новаторские проекты в экономике и инновационных технологиях. Важные инициативы воплощаются в экологии и "зеленой" энергетике. Богатая история и уникальное культурное наследие Вашей страны – ценное достояние всего человечества. Италия играет важную роль в обеспечении региональной и глобальной безопасности, активно участвует в решении международных вопросов. Все это – результат Вашей взвешенной политики. Уверен, что под Вашим руководством Италия достигнет новых высот", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул вклад Серджо Маттареллы в углубление казахско-итальянских отношени