Президент Касым-Жомарт Токаев вручил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» легендарному альпинисту Ерванд Ильинский, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Церемония награждения состоялась в Акорде. Глава государства отметил выдающийся вклад спортсмена в развитие казахстанского и мирового альпинизма.

«Во многом благодаря Вашим колоссальным усилиям и высочайшему профессионализму небесно-голубой флаг Республики Казахстан гордо реял на самых, казалось бы, неприступных пиках планеты. Как опытнейший высотник, покоритель мировых вершин, победитель многих международных турниров, Вы снискали всемирную известность, совершили восхождение на Эверест и стали первым представителем Казахстана, вошедшим в престижный клуб «Семь вершин»», - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Ильинский является основателем казахстанской школы альпинизма, которая получила международное признание.

«Под Вашим личным руководством сборная Казахстана первой в мире покорила все 14 восьмитысячников, что само по себе является уникальным достижением», - отметил он.

Президент отдельно остановился на значении альпинизма как явления.

«Альпинизм и горный туризм – это школа жизни, которая рождает лидеров, воспитывает чувство ответственности за окружающий мир», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил личные качества спортсмена, включая его принципиальность и ответственность.

«Вы также однажды точно заметили, что «альпинизм – это шахматы, где человек играет с природой». Известно, что при восхождении к вершине К2 (Чогори) Ваша команда попала в сильный горный шторм. Вы тогда решили спуститься вниз, несмотря на то что до цели было рукой подать, буквально несколько сотен метров. Такое непростое решение о многом говорит, прежде всего, о Вашей мудрости, благородстве души. Вы никогда не допускали «головокружения от побед», настаивая на осторожности при прохождении даже простых и уже проторенных маршрутов. Такой высокопрофессиональный подход к делу стал Вашей визитной карточкой как великого альпиниста, спортсмена и наставника», - сказал Президент.

По словам главы государства, жизненный путь альпиниста - пример для общества.

«Такие граждане, как Ерванд Тихонович Ильинский, – это оплот нашего общества, наглядный пример мужества, стойкости и трудолюбия», - заявил он.

В завершение Токаев отметил:

«Мною принято решение наградить Вас высшей степенью отличия – званием «Қазақстанның Еңбек Ері». С огромным удовольствием вручу эту заслуженную награду».

Сам Ерванд Ильинский поблагодарил Президента за высокую оценку.