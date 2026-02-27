В Акорде прошла торжественная церемония встречи Президента Сербии Александра Вучича, передает BAQ.KZ

Главы государств представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почётного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

После церемонии Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Сербии проследовали в зал переговоров, где запланировано обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и перспектив развития казахстанско-сербских отношений.