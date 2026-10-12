Токаев встретил Короля Филиппа и Королеву Матильду в Акорде
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В Акорде прошла официальная церемония встречи Короля бельгийцев Филиппа и Королевы Матильды, которые находятся в Казахстане с государственным визитом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Перед резиденцией Президента в честь высоких гостей звено вертолетов Сил воздушной обороны Казахстана выполнило демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Бельгии.
Во время церемонии Касым-Жомарт Токаев и Король Филипп представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, после чего президентский оркестр исполнил гимны двух стран.
Государственный визит бельгийской королевской четы проходит с 11 по 14 октября. В программе – переговоры на высшем уровне, участие в заседании делового совета «Казахстан – Бельгия» и форуме ректоров вузов двух стран. По итогам визита ожидаются совместное заявление и подписание двусторонних документов.
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