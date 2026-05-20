Токаев встретил президента Кении в Астане

Во Дворце Независимости в Астане состоялась официальная церемония встречи Президента Кении Уильяма Руто, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает BAQ.KZ.

Главу кенийского государства встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ходе церемонии лидеры двух стран представили друг другу членов официальных делегаций.

После приветственного рапорта начальника роты почетного караула прозвучали государственные гимны Казахстана и Кении.

Ожидается, что в рамках визита Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто проведут переговоры по вопросам развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также планируется подписание ряда документов.