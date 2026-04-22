Токаев встретил высоких гостей в Акорде

В Акорду прибыли участники заседания Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала

Высоких гостей встретил Касым-Жомарт Токаев.

Международный Фонд спасения Арала (МФСА) создан решением глав государств Центральной Азии 4 января 1993 г. с целью разработки и финансирования экологических и научно-практических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, и решение социально-экономических проблем региона.

Учредителями Фонда являются Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.