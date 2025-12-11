Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. В начале беседы Токаев поздравил туркменского лидера и братский народ с 30-летием постоянного нейтралитета страны, отметив значимость предстоящего Международного форума, посвящённого этой дате. Он подчеркнул, что обсуждение тем мира, нейтралитета и доверия особенно важно на фоне современных глобальных вызовов.

У меня нет никаких сомнений в том, что завтрашний форум достигнет поставленных целей и станет очень важным событием в истории международных отношений, поскольку речь идет, действительно, о самом насущном: о мире, о нейтралитете и о доверии. Это как раз то, чего не хватает в современном мире, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Стороны детально обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе практическую реализацию договорённостей, достигнутых во время недавнего визита Бердымухамедова в Астану. Особое внимание было уделено вопросам расширения торговли, развитию экономических связей и совместных проектов в энергетике, транспортной логистике и сельском хозяйстве.

Президент Туркменистана поприветствовал Токаева в Ашхабаде, подчеркнув, что участие казахстанского лидера в Международном форуме мира и доверия является свидетельством его приверженности укреплению стабильности и добрососедства.