Токаев встретился с Бердымухамедовым в Ашхабаде накануне форума мира и доверия
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. В начале беседы Токаев поздравил туркменского лидера и братский народ с 30-летием постоянного нейтралитета страны, отметив значимость предстоящего Международного форума, посвящённого этой дате. Он подчеркнул, что обсуждение тем мира, нейтралитета и доверия особенно важно на фоне современных глобальных вызовов.
У меня нет никаких сомнений в том, что завтрашний форум достигнет поставленных целей и станет очень важным событием в истории международных отношений, поскольку речь идет, действительно, о самом насущном: о мире, о нейтралитете и о доверии. Это как раз то, чего не хватает в современном мире, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Стороны детально обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе практическую реализацию договорённостей, достигнутых во время недавнего визита Бердымухамедова в Астану. Особое внимание было уделено вопросам расширения торговли, развитию экономических связей и совместных проектов в энергетике, транспортной логистике и сельском хозяйстве.
Президент Туркменистана поприветствовал Токаева в Ашхабаде, подчеркнув, что участие казахстанского лидера в Международном форуме мира и доверия является свидетельством его приверженности укреплению стабильности и добрососедства.
Еще раз хотел бы выразить Вам свою благодарность за принятое приглашение участвовать в Международном форуме мира и доверия. Для нас большая честь видеть Вас сегодня на туркменской земле, – заявил Сердар Бердымухамедов.
Самое читаемое
- Резиденцию президента в Шымкенте преобразуют в лагерь для детей
- Сакен Бибосынов вышел в полуфинал ЧМ-2025 в Дубае и гарантировал Казахстану медаль
- Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов
- Канада выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Казахстаном
- Казахстанский боксер Темиртас Жусупов пробился в полуфинал ЧМ-2025 в Дубае