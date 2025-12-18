Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном во главе с Тошиаки Эндо. Глава государства высоко оценил деятельность лиги, отметив её как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества, передает BAQ.KZ.

"Наша страна уделяет особое внимание дальнейшему наращиванию всестороннего взаимодействия с Токио. Активно развивается межпарламентский диалог, контакты на различных уровнях носят регулярный характер. Торгово-экономические и инвестиционные отношения развиваются динамично. Япония входит в число крупнейших инвесторов Казахстана. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг 2 млрд долларов, что превышает 70% всего объема торговли Японии с государствами Центральной Азии", — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил о реализации совместных проектов в транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах. В ходе встречи с Императором Нарухито обсуждались перспективы сотрудничества в медицинской сфере и по вопросам водных ресурсов. Президент подчеркнул глубокие культурно-гуманитарные связи между странами, включая образование, науку, искусство, спорт и туризм. В рамках Всемирной выставки в Осаке в этом году отмечалось 180-летие со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

Глава государства подчеркнул общность позиций Казахстана и Японии по ключевым глобальным вопросам, включая обеспечение мира и ядерное разоружение. Особое значение, по его словам, придается саммиту "Центральная Азия – Япония", который является важным механизмом межрегионального сотрудничества.