Токаев встретился с эмиром Катара и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Доху, где встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Глава государства лично выразил соболезнования в связи с кончиной эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани. Токаев назвал шейха Хамада государственным деятелем мирового масштаба и отметил его вклад в превращение Катара в одно из наиболее влиятельных государств региона.

Президент также подчеркнул, что шейх Хамад сыграл важную роль в развитии отношений между Казахстаном и Катаром. По его словам, именно по инициативе эмира-отца в Астане была построена мечеть имени Аль-Фараби, а в первые годы независимости Казахстан получил поддержку в реализации ряда социальных и инфраструктурных проектов. В свою очередь эмир Катара поблагодарил Токаева за личный визит и поддержку, отметив особый характер отношений между двумя странами.

Кроме того, по инициативе катарской стороны лидеры обсудили международную повестку, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. В завершение встречи Токаев подтвердил приглашение эмиру Катара посетить Казахстан с официальным визитом. Глава Катара принял приглашение.