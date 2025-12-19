Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем совета директоров японской компании Mitsui Тацуо Ясунагой, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства поблагодарил руководство компании за активную деятельность в Казахстане и вклад в укрепление экономического сотрудничества с Японией. В настоящее время Mitsui играет важную роль в международных цепочках поставок, развитии инфраструктуры, энергетики и промышленности.

Токаев подчеркнул заинтересованность Казахстана в расширении присутствия Mitsui в ключевых секторах экономики, включая строительство производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению оборудования в Астане. Также стороны обсудили сотрудничество в области критически важных минералов, транспорта и логистики, а также внедрение технологий для предотвращения стихийных бедствий.

В рамках официального визита Президента в Токио планируется подписание меморандумов по реализации ряда совместных проектов с Mitsui в Казахстане.