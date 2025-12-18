Токаев встретился с казахстанским сумоистом в Токио
В Токио состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с профессиональным борцом сумо Ерсином Балтагулом, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что соотечественники гордятся достижениями Ерсина Балтагула. Получив образование в Японии, борец уже десять лет достойно выступает на мировом уровне, демонстрируя выдающиеся результаты.
Президент также отметил, что в ходе сегодняшней аудиенции у Императора Нарухито разговор зашел и о достижениях казахстанского борца.
Отечественный сумоист получил имя Кимбозан в честь горы, возвышающейся над префектурой Кумамото, малой родиной знаменитого тренера и основателя собственной школы сумо, ояката Кисэ.
