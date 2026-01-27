Токаев встретился с комиссией, которая готовит новую редакцию Конституции
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционной комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии – Государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии – Помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, передает BAQ.KZ.
Глава государства был проинформирован о результатах состоявшихся заседаний Конституционной комиссии. Эльвира Азимова доложила, что для обеспечения прозрачности деятельности Комиссии все заседания публично транслируются в медиапространстве, в том числе в специальном телеграмм-канале.
Председатель Конституционной комиссии сообщила, что в течение полугода проходило широкое общественное обсуждение Конституционной реформы. На электронные платформы поступило более 2 тысяч инициативных предложений от граждан, ученых-правоведов, экспертов, юристов, политических партий, неправительственных организаций, профессиональных и бизнес-сообществ.
На состоявшихся заседаниях членами Комиссии были разработаны и совместно рассматриваются концептуально новые редакции преамбулы, ряда статей и разделов Конституции.
Глава государства отметил, что предстоящая Конституционная реформа даст позитивный импульс развитию страны. В свою очередь работа Комиссии является важным знаковым шагом Конституционной реформы.
