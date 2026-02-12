Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин и Премии имени шейха Заида "За человеческое братство" Мохаммедом Абдельсаламом, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи Глава государства выразил поддержку важным инициативам и проектам, реализуемым в Казахстане под эгидой Совета старейшин, подчеркнув значимость продвижения принципов толерантности, мирного сосуществования и гуманистических ценностей ислама.

Президент отметил открытие первого в Центральной Азии представительства Совета в Казахстане и подчеркнул международное признание Премии шейха Заида, направленной на укрепление единства и ответственности.

В свою очередь Мохаммед Абдельсалам поблагодарил Токаева за тёплый приём и подтвердил намерение продолжать участие в работе съездов лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Он высоко оценил усилия Казахстана в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией — лидеры этих стран стали в этом году лауреатами премии.

В завершение встречи Президент Казахстана передал слова приветствия Президенту Совета, Верховному имаму университета "Аль-Азхар" шейху Ахмеду ат-Тайебу.

Указом Президента Мохаммед Абдельсалам был награждён орденом "Достық" І степени за вклад в развитие межрелигиозного диалога и утверждение гуманитарных ценностей.