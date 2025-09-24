Токаев встретился с Макроном в Нью-Йорке
Лидеры обсудили развитие сотрудничества и актуальные международные вопросы.
Сегодня, 03:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:11Сегодня, 03:11
263Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях Генассамблеи ООН, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества. Токаев подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском союзе.
Президенты отметили, что ранее достигнутые договоренности приносят реальные результаты в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве и здравоохранении. Отдельное внимание уделили развитию культурно-гуманитарных связей. Кроме того, Токаев и Макрон обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Самое читаемое
- Токаев пригласил крупнейшую инвесткомпанию Blackstone к проектам в Казахстане
- Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН
- Поездка Токаева в Нью-Йорк обеспечит Казахстану миллиардные инвестиции
- Виновных в росте цен на мясо накажут – Шаккалиев
- Казахстан открыт для новых проектов с США — выступление Токаева на бизнес-круглом столе