Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях Генассамблеи ООН, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества. Токаев подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском союзе.

Президенты отметили, что ранее достигнутые договоренности приносят реальные результаты в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве и здравоохранении. Отдельное внимание уделили развитию культурно-гуманитарных связей. Кроме того, Токаев и Макрон обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.