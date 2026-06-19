Токаев встретился с Маршалом Сената Польши в Акорде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Акорде с Маршалом Сената Польши Малгожатой Кидава-Блоньской, которая находится в Казахстане с официальным визитом.

Во время встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также расширение сотрудничества между парламентами двух стран.

Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение отношениям с Польшей и заинтересован в дальнейшем укреплении партнерства.

«Мы придаем большое значение развитию взаимодействия с Вашей страной, которая входит в двадцатку крупнейших экономик мира. С момента установления дипломатических отношений между нашими государствами сложились поистине дружественные связи, межпарламентский диалог развивается планомерно и весьма успешно», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено историческим связям двух народов. Президент напомнил о вкладе польского исследователя и этнографа Адольфа Янушкевича, который внес значительный вклад в изучение истории, культуры и традиций казахского народа.

Также Токаев передал теплые пожелания Президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру страны Дональду Туску.

В свою очередь Малгожата Кидава-Блоньска поблагодарила казахстанскую сторону за гостеприимство и подчеркнула особое значение своего визита.

«Для меня большая честь встретиться с Вами. Это мой первый визит в Казахстан. Мы приехали в очень важный для польского народа период — в год 90-летия депортации поляков, которым казахский народ оказал поддержку и помощь в тяжелые времена», — отметила она.

По словам Маршала Сената, Польша рассматривает Казахстан как одного из ключевых партнеров в Центральной Азии и заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества.

«У нас не только общее историческое прошлое, но и большие перспективы на будущее. Для нас крайне важно развивать сотрудничество с Казахстаном — одной из ключевых стран региона», — заявила Малгожата Кидава-Блоньска.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии политического диалога, межпарламентских контактов и укреплении дружественных отношений между Казахстаном и Польшей.