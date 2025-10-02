Токаев встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым
Сегодня, 15:10
65Фото: Акорда
На полях международного форума Digital Bridge 2025 в Астане состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, передает BAQ.KZ.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности.
Глава государства высоко оценил вклад Telegram в развитие цифровой повестки страны. Компания уже стала официальным участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai.
В свою очередь Павел Дуров представил Президенту планы по реализации совместных проектов в области искусственного интеллекта и подчеркнул готовность Telegram укреплять партнёрство с Казахстаном.
