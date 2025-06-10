Токаев высоко оценил состояние казахско-финских отношений
Глава государства принял действующего председателя ОБСЕ Элину Валтонен
Сегодня, 14:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:32Сегодня, 14:32
114Фото: Акорда
Президент выразил поддержку деятельности Элины Валтонен, которая возглавила ОБСЕ в условиях крайне непростой ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности, передает BAQ.KZ.
"В этом году мы отмечаем 50-летие Хельсинкского заключительного акта. Спустя полвека этот документ остается основой европейской безопасности, закрепляя такие ключевые принципы, как суверенитет, территориальная целостность и уважение прав человека. Казахстан твердо придерживается этих основополагающих ценностей", – добавил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также высоко оценил состояние казахско-финских отношений. Он подчеркнул, что Финляндия является давним партнером Астаны в скандинавском регионе, и заявил о готовности к дальнейшему наращиванию контактов.
Элина Валтонен подчеркнула, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и Центральной Азией.
"Я отмечаю Ваши усилия по укреплению международного авторитета Казахстана, благодаря которым страна зарекомендовала себя как влиятельная средняя держава в регионе и мире. Авторитет Казахстана укрепляется в том числе через активное участие в таких организациях, как ОБСЕ. Мы искренне ценим Вашу деятельную роль в сложный период, особенно в экономической и экологической сферах. Весьма плодотворный характер имеет сотрудничество с Офисом программ ОБСЕ в Астане", – сказала действующий председатель ОБСЕ.
В завершение встречи Глава нашего государства передал теплые пожелания Президенту Финляндии Александру Стуббу и подтвердил готовность к тесному взаимодействию во имя укрепления дружбы и сотрудничества между народами двух стран.
Самое читаемое
- Японский мост на грани: как в Семее ремонтируют главное инженерное наследие области
- "Плачет и спрашивает про ноги": дядя пострадавшей в ДТП девочки из Астаны
- Вырывает волосы и спрашивает про ноги — мама пострадавшей в ДТП девочки о её состоянии
- Смерть казахстанки в Германии — свекровь признана обвиняемой
- Опять столб: в Астане водитель влетел в опору на проспекте Момышулы