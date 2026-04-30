Токаев встретился с представителем FCI

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в развитии отечественного собаководства и сохранении породного генофонда.

Глава государства выразил признательность за предварительное признание казахской породы тазы. Решение было принято 3 сентября 2024 года в Амстердаме на заседании Генерального комитета Международной кинологической федерации.

Как отметил Президент, сохранение пород тазы и тобета имеет важное значение не только с точки зрения кинологии, но и как часть культурного наследия.

"Тазы входит в число семи сокровищ казахского народа", - подчеркнул он.

Отмечается, что на сегодняшний день в Единой племенной книге Союза кинологов Казахстана зарегистрировано около 4 тысяч тазы.

В ближайшее время в области Жетісу планируется открытие национального центра, где будет проводиться селекционная работа, а также обеспечиваться научно-кинологическое сопровождение.

Кроме того, с этого года 3 сентября в Казахстане будет отмечаться как День казахского тазы и тобета.

В свою очередь Тамаш Яккель поблагодарил Президента за внимание к вопросам сохранения и развития национальных пород собак и отметил, что Международная кинологическая федерация объединяет около 100 стран мира.