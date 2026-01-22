Глава государства провел ряд встреч в Давосе, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с Президентом Армении Ваагном Хачатуряном, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Индонезии Прабово Субианто, исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, министром торговли США Говардом Латником и главой ФИФА Джанни Инфантино.

Это уже не первая встреча Главы государства и главы ФИФА. 23 сентября Касым-Жомарт Токаев принял Джанни Инфантино в Акорде.

В Давосе Президент РК находится по приглашению Президента США Дональда Трампа. В ходе визита глава государства принял участие в церемонии подписания Устава Совета мира — международной организации, направленной на укрепление глобальной безопасности и сотрудничества между странами.