Токаев встретился с президентом ФИФА

Глава государства провел ряд встреч в Давосе.

Фото: Акорда

Глава государства провел ряд встреч в Давосе, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с Президентом Армении Ваагном Хачатуряном, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Индонезии Прабово Субианто, исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, министром торговли США Говардом Латником и главой ФИФА Джанни Инфантино.

Это уже не первая встреча Главы государства и главы ФИФА. 23 сентября Касым-Жомарт Токаев принял Джанни Инфантино в Акорде. 

В Давосе Президент РК находится по приглашению Президента США Дональда Трампа. В ходе визита глава государства принял участие в церемонии подписания Устава Совета мира — международной организации, направленной на укрепление глобальной безопасности и сотрудничества между странами.

