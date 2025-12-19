Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом японской торгово-инвестиционной корпорации Sumitomo Шинго Уэно в Токио, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства отметил важность стратегического партнёрства с Sumitomo, подчеркнув приверженность компании устойчивому росту и ответственному ведению бизнеса.

Шинго Уэно рассказал о подготовке совместного проекта с "Казатомпромом" в сфере ядерной медицины, направленного на научно обоснованное производство радиоизотопов медицинского назначения из продуктов уранового производства.

Стороны также обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в транспортно-логистической, энергетической, атомной, металлургической и геологоразведочной сферах.