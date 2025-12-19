Токаев встретился с президентом корпорации Sumitomo Шинго Уэно
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом японской торгово-инвестиционной корпорации Sumitomo Шинго Уэно в Токио, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства отметил важность стратегического партнёрства с Sumitomo, подчеркнув приверженность компании устойчивому росту и ответственному ведению бизнеса.
Шинго Уэно рассказал о подготовке совместного проекта с "Казатомпромом" в сфере ядерной медицины, направленного на научно обоснованное производство радиоизотопов медицинского назначения из продуктов уранового производства.
Стороны также обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в транспортно-логистической, энергетической, атомной, металлургической и геологоразведочной сферах.
Самое читаемое
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Сенат ужесточил правила аренды электросамокатов в Казахстане
- Лжесотрудники госслужб оформили кредиты на жителя Петропавловска
- Трое казахстанцев выступят в основной сетке Juniors Australian Open-2026
- Токаев встретился с казахстанским сумоистом в Токио