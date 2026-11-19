Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Президента Межпарламентского союза, Спикера Палаты представителей Парламента Австралии Милтона Дика.

Стороны обсудили развитие сотрудничества Казахстана с Межпарламентским союзом, проводимые в стране политические реформы, парламентскую дипломатию и перспективы казахстанско-австралийских отношений.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил Милтона Дика с избранием на пост Президента Межпарламентского союза и пожелал ему успехов в реализации этой ответственной миссии.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее плодотворное взаимодействие с Межпарламентским союзом.

Он подтвердил приверженность дальнейшему углублению контактов с организацией, отметив ее значимость как важного института укрепления международного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал собеседника о проводимых в Казахстане масштабных политических реформах, направленных на дальнейшую модернизацию политической системы и укрепление демократических институтов.

В свою очередь, Милтон Дик обратил особое внимание на то, что Казахстан стал первой страной, которую он посетил в качестве руководителя Межпарламентского союза.

Он высоко оценил проводимые в стране политические и экономические преобразования.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по вопросам парламентской дипломатии, развития искусственного интеллекта и перспектив казахстанско-австралийского сотрудничества.