Токаев встретился с руководством Смитсоновского института
Глава государства выразил благодарность Халле Батвин за активную деятельность по популяризации казахской культуры в США.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководством Смитсоновского института, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность директору по специальным проектам Смитсоновского центра народного творчества и культурного наследия Халле Батвин за активную деятельность по популяризации казахской культуры в США.
"Созданный при Центре Фонд культурного наследия Казахстана содействует продвижению национальной культуры и искусства, организует совместные научные проекты по исследованию истории, традиций и духовной жизни казахского народа", - говорится в сообщении.
Президент выразил уверенность в том, что культурная дипломатия будет способствовать выведению партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами на новый уровень.
Смитсоновский институт – крупнейший в мире культурный, образовательный и научно-исследовательский комплекс, в состав которого входят 21 музей и галерея, 14 научных и образовательных центров, библиотеки и национальный зоопарк.
