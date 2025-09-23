На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.