Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН
Лидеры обсудили сотрудничество двух стран.
Сегодня, 05:18
110Фото: Акорда
На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.
Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.
