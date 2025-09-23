  • 23 Сентября, 06:23

Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН

Лидеры обсудили сотрудничество двух стран.

Сегодня, 05:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 05:18
Сегодня, 05:18
110
Фото: Акорда

На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.

Самое читаемое

Наверх