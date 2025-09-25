Токаев встретится с лидерами Мьянмы и Италии
Акорда опубликовала планы Президента Касым-Жомарта Токаева после поездки в Нью-Йорк, передает BAQ.KZ.
26 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет заседание Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК.
Уже на следующий день, 27 сентября, в Астану прибудет исполняющий обязанности Президента Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн. В Акорде запланированы переговоры на высшем уровне, где стороны обсудят вопросы сотрудничества.
29–30 сентября по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан посетит Президент Италии Серджо Маттарелла. В ходе официального визита состоятся переговоры глав государств, в центре внимания которых будут перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
