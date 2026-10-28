Токаев: вся страна займется тотальным обновлением и перестройкой всей гражданской инфраструктуры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о масштабной инфраструктурной инициативе «Народная стройка», которая предусматривает строительство и модернизацию объектов по всей стране. Ожидается, что реализация проекта обеспечит работой сотни тысяч человек, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая Глава государства сообщил, что значительные средства будут направлены на развитие жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжения и обеспечение населения питьевой водой.

«Кроме того, значительные средства будут выделены на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Во многие населённые пункты будут проведены газ и чистая питьевая вода. Правительство до конца года подготовит первоначальный перечень конкретных проектов. Этот список должен охватить все регионы. Мы должны оправдать большие и растущие ожидания нашего народа. Этот план направлен на повышение благосостояния населения, никаких иных скрытых намерений у нас нет. Поэтому, думаю, не будет возражений, если мы назовём это масштабное строительное движение «Народная стройка», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, инициатива должна способствовать развитию предпринимательства и оживлению национальной экономики.