Токаев: вся страна займется тотальным обновлением и перестройкой всей гражданской инфраструктуры
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о масштабной инфраструктурной инициативе «Народная стройка», которая предусматривает строительство и модернизацию объектов по всей стране. Ожидается, что реализация проекта обеспечит работой сотни тысяч человек, передает корреспондент BAQ.KZ.
В ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая Глава государства сообщил, что значительные средства будут направлены на развитие жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжения и обеспечение населения питьевой водой.
«Кроме того, значительные средства будут выделены на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Во многие населённые пункты будут проведены газ и чистая питьевая вода. Правительство до конца года подготовит первоначальный перечень конкретных проектов. Этот список должен охватить все регионы. Мы должны оправдать большие и растущие ожидания нашего народа. Этот план направлен на повышение благосостояния населения, никаких иных скрытых намерений у нас нет. Поэтому, думаю, не будет возражений, если мы назовём это масштабное строительное движение «Народная стройка», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, инициатива должна способствовать развитию предпринимательства и оживлению национальной экономики.
«Программа «Народная стройка» станет крупнейшим инфраструктурным проектом в истории нашей страны, который повысит благосостояние граждан, окажет огромное влияние на процветание и развитие предпринимательства, оживление национальной экономики. Я твёрдо уверен, что эта инициатива обеспечит работой сотни тысяч человек, а её результатами воспользуется весь наш народ, особенно подрастающее поколение», – подчеркнул Глава государства.
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