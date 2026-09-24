Токаев: ВВП Казахстана за семь лет вырос на 29%

Президент Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі рассказал о результатах реформ и изменениях в экономике и социальной сфере страны, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что после конституционной реформы в Казахстане прошли первые выборы в новый законодательный орган – Курултай. В него вошли пять партий, а депутаты приступили к работе 28 августа. Также был сформирован обновленный состав Правительства, назначен Вице-Президент и создан Аппарат Совета Безопасности как самостоятельный государственный орган. Факт начала работы Курултая 28 августа подтверждается официальными материалами Акорды.

«А сегодня начинает свою деятельность Қазақстан Халық Кеңесі. Уважаемые соотечественники, этот исторический момент навсегда останется в нашей памяти! Всего за один год нам удалось осуществить судьбоносные преобразования, напрямую влияющие на судьбу народа», – сказал Президент.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на экономических и социальных показателях последних семи лет.

По его словам, ВВП Казахстана вырос на 29% и достиг 306 млрд долларов, а объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 138 млрд долларов. За этот период в страну было привлечено более 162 млрд долларов инвестиций.

«Доля малого и среднего бизнеса в экономике превысила 40%. Ежегодно в Казахстане возводится более 20 миллионов квадратных метров жилья. Начиная с 2019 года было построено 1342 школы более чем на 1 миллион учащихся», – сообщил Глава государства.

Президент также заявил, что средняя продолжительность жизни казахстанцев достигла 76 лет. За семь лет в стране открыли более 1200 объектов здравоохранения, построили и отремонтировали свыше 35 тыс. километров автомобильных дорог.

«Все это – рекордные показатели в истории нашей страны. Благодаря активной работе Казахстан вошел в число 40 самых конкурентоспособных стран мира», – сказал Токаев.

Ранее Президент называл преодоление ВВП отметки в 300 млрд долларов историческим результатом для страны.