Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в Санкт-Петербурге, передает BAQ.KZ.

В ходе выступления глава государства выразил признательность президенту Владимир Путину за тёплый приём и высокий уровень организации мероприятия. Он отметил, что предновогодние встречи в Санкт-Петербурге стали доброй традицией и позволяют подводить итоги года, а также определять планы на перспективу.

Президент напомнил, что уходящий год является юбилейным для Евразийского экономического союза, который уверенно вступил во второе десятилетие своего развития. По его словам, за это время обеспечен устойчивый рост взаимной торговли, успешно реализуются инфраструктурные проекты и расширяется промышленная кооперация.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на глобальные потрясения последних лет, странам союза удалось сохранить позитивную экономическую динамику. По его оценке, в 2025 году совокупный валовой внутренний продукт государств ЕАЭС увеличится на 2%, а в последующие два года рост ВВП приобретёт устойчивый характер.

Также было отмечено, что за весь период функционирования ЕАЭС накопленный объём взаимных прямых инвестиций превысил 20 млрд долларов. При этом приток инвестиций в Казахстан вырос почти в семь раз - с 600 млн долларов в 2015 году до 4 млрд долларов в 2024 году. Объём промышленного производства в странах союза увеличился на 29% и достиг 1,5 трлн долларов.