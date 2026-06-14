Токаев выразил благодарность Ерлану Кошанову за добросовестную работу в партии AMANAT
Президент также выразил признательность всем членам этой партии.
Сегодня 2026, 22:20
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Сегодня 2026, 22:20Сегодня 2026, 22:20
211Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему председателю партии AMANAT Ерлану Кошанову за добросовестную, эффективную и полезную работу на этом посту.
Как сообщает Акорда, он также выразил признательность всем членам этой партии, которая на своем недавнем съезде приняла историческое решение присоединиться к новой партии «ӘДІЛЕТ».
Президент отметил значительный вклад партии AMANAT в дело модернизации нашего государства, строительство Справедливого Казахстана на основе приоритета законности и общественного порядка.
Глава государства выразил уверенность в продолжении активной и результативной деятельности партийцев-патриотов в составе партии «ӘДІЛЕТ» на благо нашей Родины.
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