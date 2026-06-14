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  • Токаев выразил благодарность Ерлану Кошанову за добросовестную работу в партии AMANAT

Токаев выразил благодарность Ерлану Кошанову за добросовестную работу в партии AMANAT

Президент также выразил признательность всем членам этой партии.

Сегодня 2026, 22:20
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня 2026, 22:20
Сегодня 2026, 22:20
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Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему председателю партии AMANAT Ерлану Кошанову за добросовестную, эффективную и полезную работу на этом посту. 

Как сообщает Акорда, он также выразил признательность всем членам этой партии, которая на своем недавнем съезде приняла историческое решение присоединиться к новой партии «ӘДІЛЕТ». 

Президент отметил значительный вклад партии AMANAT в дело модернизации нашего государства, строительство Справедливого Казахстана на основе приоритета законности и общественного порядка. 

Глава государства выразил уверенность в продолжении активной и результативной деятельности партийцев-патриотов в составе партии «ӘДІЛЕТ» на благо нашей Родины.

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