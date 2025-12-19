Токаев выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность ростом числа и интенсивности вооружённых конфликтов в мире, передает BAQ.KZ.
Выступая с оценкой текущей международной обстановки, Глава государства представил своё видение перспектив построения более справедливого и устойчивого миропорядка в условиях обострения глобальных кризисов и ослабления механизмов многостороннего сотрудничества.
По словам Президента, мировая система безопасности переживает серьёзный кризис.
"Количество и интенсивность вооружённых конфликтов во всём мире достигли самого высокого уровня за последние десятилетия, а глобальные военные расходы в прошлом году составили рекордные 2,7 трлн долларов. В то же время соперничество между ведущими державами достигло наивысшей степени, что уже привело к неспособности Совета Безопасности Организации Объединённых Наций решать какие-либо крупномасштабные международные конфликты", — констатировал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что в сложившихся условиях особенно важно укреплять международный диалог, восстанавливать доверие между странами и вырабатывать новые подходы к обеспечению глобальной стабильности и безопасности.
