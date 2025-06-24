Состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает BAQ.KZ.

Глава Казахстана выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в связи со сложной региональной ситуацией. Президент Токаев высоко оценил политическую мудрость Эмира, которая позволила существенно снизить уровень напряжённости.

"Катар под вашим сильным руководством играет важную и особую роль в решении самых сложных проблем региона", – отметил Президент Казахстана.

В ходе беседы стороны подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений и договорились поддерживать регулярные контакты на высшем уровне, в том числе в рамках предстоящего визита Эмира Катара в Казахстан.