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Токаев выразил поддержку Катару в телефонном разговоре с Эмиром

Токаев выразил солидарность Катару и отметил лидерство Эмира.

Вчера, 22:44
АВТОР
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Акорда Вчера, 22:44
Вчера, 22:44
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Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает BAQ.KZ.

Глава Казахстана выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в связи со сложной региональной ситуацией. Президент Токаев высоко оценил политическую мудрость Эмира, которая позволила существенно снизить уровень напряжённости.

"Катар под вашим сильным руководством играет важную и особую роль в решении самых сложных проблем региона", – отметил Президент Казахстана.

В ходе беседы стороны подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений и договорились поддерживать регулярные контакты на высшем уровне, в том числе в рамках предстоящего визита Эмира Катара в Казахстан.

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