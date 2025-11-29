Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования Президенту Индонезии Прабово Субианто и Премьер-министру Таиланда Анутину Чарнвиракулу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Он выразил поддержку народам обеих стран, где из-за мощных наводнений погибли десятки людей.

На юге Таиланда сейчас фиксируют одно из самых тяжёлых наводнений последних лет: проливные дожди затопили десять провинций, многие населённые пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Местные СМИ сообщают, что тысячи семей изолированы и к ним можно добраться только на лодках — в ряде районов стремительно заканчиваются запасы воды и продовольствия. Подобная ситуация наблюдается и в Индонезии, где стихия также привела к гибели людей и разрушениям.

Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавших регионов.