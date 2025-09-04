Токаев выразил соболезнования Португалии после трагедии в Лиссабоне
Сегодня, 17:43
134Фото: pixabay.com
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Португалии, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе и всему португальскому народу в связи с трагическим происшествием в центре Лиссабона, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.
Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
