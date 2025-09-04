  • 4 Сентября, 18:41

Токаев выразил соболезнования Португалии после трагедии в Лиссабоне

Сегодня, 17:43
Фото: pixabay.com

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Португалии, передает BAQ.KZ

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе и всему португальскому народу в связи с трагическим происшествием в центре Лиссабона, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

