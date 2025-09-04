Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Португалии, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе и всему португальскому народу в связи с трагическим происшествием в центре Лиссабона, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.



Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.