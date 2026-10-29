Токаев выразил соболезнования после трагедии в Испании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

Глава государства выразил сочувствие семьям погибших и всему испанскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, в испанской провинции Толедо столкнулись два скоростных пассажирских поезда, следовавших по маршруту между Мадридом и Севильей. Число жертв трагедии выросло до 68, десятки госпитализированы.