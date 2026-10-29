Токаев выразил соболезнования после трагедии в Испании
29 Октября 2026, 01:19
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29 Октября 2026, 01:1929 Октября 2026, 01:19
144Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.
Глава государства выразил сочувствие семьям погибших и всему испанскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, в испанской провинции Толедо столкнулись два скоростных пассажирских поезда, следовавших по маршруту между Мадридом и Севильей. Число жертв трагедии выросло до 68, десятки госпитализированы.
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