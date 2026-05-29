Токаев выразил соболезнования представителю Ирана на заседании ВЕЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования министру промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Сейеду Мохаммаду Атабаку на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает BAQ.KZ.

"Пользуясь возможностью, хотел бы выразить соболезнования по поводу многочисленных жертв среди гражданского населения, прежде всего, среди иранского руководства в результате военных действий, предпринятых против вашего государства", - сказал он.