Токаев выразил соболезнования представителю Ирана на заседании ВЕЭС
Сегодня 2026, 16:16
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования министру промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Сейеду Мохаммаду Атабаку на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает BAQ.KZ.
"Пользуясь возможностью, хотел бы выразить соболезнования по поводу многочисленных жертв среди гражданского населения, прежде всего, среди иранского руководства в результате военных действий, предпринятых против вашего государства", - сказал он.
Ранее Президент Токаев назвал цифровизацию транспортных маршрутов ключевым приоритетом ЕАЭС.
