  • 5 Ноября, 21:56

Токаев выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна

Сегодня, 21:05
Сегодня, 21:05
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Республики Филиппины Фердинанду Маркосу, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду.

Поводом стали многочисленные человеческие жертвы, вызванные разрушительным тайфуном "Калмаэги". Глава государства выразил глубокое сочувствие семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихии.

