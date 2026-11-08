Токаев выразил соболезнования Президенту Польши
Глава государства решительно осудил акт насилия.
8 Ноября 2026, 19:34
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8 Ноября 2026, 19:348 Ноября 2026, 19:34
46Фото: Akorda.kz
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Польши Каролю Навроцкому в связи с гибелью людей в результате стрельбы в Кракове.
Глава государства решительно осудил акт насилия, выразив солидарность с народом Польши, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
t.me/aqorda_resmi
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