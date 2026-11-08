Токаев выразил соболезнования Президенту Польши

Глава государства решительно осудил акт насилия.

8 Ноября 2026, 19:34
АВТОР
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Akorda.kz 8 Ноября 2026, 19:34
8 Ноября 2026, 19:34
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Фото: Akorda.kz

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Польши Каролю Навроцкому в связи с гибелью людей в результате стрельбы в Кракове.

Глава государства решительно осудил акт насилия, выразив солидарность с народом Польши, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

t.me/aqorda_resmi

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