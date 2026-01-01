Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелан в связи с трагическими последствиями пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана, передает BAQ.kz.

Глава государства выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также передал слова поддержки и солидарности всему народу Швейцарии в этот тяжелый момент.

Напрмним, трагедия произошла в новогоднюю ночь в баре, расположенном на территории горнолыжного курорта в швейцарском кантоне Вале. По информации правоохранительных органов, в результате пожара погибли около 40 человек, еще порядка 100 получили различные травмы.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Италии со ссылкой на данные полиции Швейцарии, возгорание, по предварительным данным следствия, стало следствием несчастного случая.