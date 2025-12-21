Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Народного артиста, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, отметив его исключительный вклад в развитие отечественного театра и кино.