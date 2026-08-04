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Токаев выразил соболезнования родным ветерана войны Ивана Гапича

Иван Гапич добровольцем пошел на фронт и прошел всю войну в качестве связиста.

4 Августа 2026, 21:22
АВТОР
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Akorda.kz 4 Августа 2026, 21:22
4 Августа 2026, 21:22
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Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана войны и труда, Халық қаһарманы Ивана Гапича. Об этом сообщает Акорда.

– Иван Степанович добровольцем пошел на фронт и прошел всю войну в качестве связиста. Вернувшись на Родину, многие годы посвятил честной и добросовестной службе в органах прокуратуры. Человек высоких моральных принципов, профессионал своего дела, он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и в обществе. Жизненный путь Ивана Степановича стал достойным примером созидательного патриотизма, верности долгу и присяге, твердой приверженности идеалам справедливости. Светлая память об Иване Степановиче навсегда сохранится в наших сердцах, – говорится в телеграмме.

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