Токаев выразил соболезнования родным ветерана войны Ивана Гапича
Иван Гапич добровольцем пошел на фронт и прошел всю войну в качестве связиста.
4 Августа 2026, 21:22
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4 Августа 2026, 21:224 Августа 2026, 21:22
146Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана войны и труда, Халық қаһарманы Ивана Гапича. Об этом сообщает Акорда.
– Иван Степанович добровольцем пошел на фронт и прошел всю войну в качестве связиста. Вернувшись на Родину, многие годы посвятил честной и добросовестной службе в органах прокуратуры. Человек высоких моральных принципов, профессионал своего дела, он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и в обществе. Жизненный путь Ивана Степановича стал достойным примером созидательного патриотизма, верности долгу и присяге, твердой приверженности идеалам справедливости. Светлая память об Иване Степановиче навсегда сохранится в наших сердцах, – говорится в телеграмме.
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