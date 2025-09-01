Токаев выразил соболезнования руководству Афганистана
Сегодня, 15:48
102Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в этой стране, передаёт BAQ.KZ.
Напомним, В Афганистане произошло землетрясение. По данным погибли не менее 500 человек.
