Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в этой стране, передаёт BAQ.KZ.

Напомним, В Афганистане произошло землетрясение. По данным погибли не менее 500 человек.