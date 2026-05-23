  • Главная
  • Новости
  • Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с жертвами из-за взрыва на шахте

Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с жертвами из-за взрыва на шахте

Сегодня 2026, 20:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня 2026, 20:38
Сегодня 2026, 20:38
139
Фото: Akorda.kz

Глава государства направил телеграмму соболезнования Председателю КНР.

​Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси Китайской Народной Республики.

​Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Самое читаемое

Наверх