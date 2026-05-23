Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с жертвами из-за взрыва на шахте

Глава государства направил телеграмму соболезнования Председателю КНР.

​Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси Китайской Народной Республики.

​Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.