Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного ученого и общественного деятеля Жабайхана Абдильдина, передает BAQ.KZ.

Жабайхан Мубаракулы был лауреатом Государственной премии и кавалером орденов "Парасат" и "Барыс" II и III степени. В телеграмме Президент подчеркнул, что Абдильдин был выдающимся ученым, расширившим горизонты философского знания и получившим признание научного сообщества.