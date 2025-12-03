  • 3 Декабря, 17:45

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной ученого Жабайхана Абдильдина

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного ученого и общественного деятеля Жабайхана Абдильдина, передает BAQ.KZ.

Жабайхан Мубаракулы был лауреатом Государственной премии и кавалером орденов "Парасат" и "Барыс" II и III степени. В телеграмме Президент подчеркнул, что Абдильдин был выдающимся ученым, расширившим горизонты философского знания и получившим признание научного сообщества.

"Будучи замечательным мыслителем и наставником, он написал фундаментальные научные труды и воспитал целую плеяду талантливых учеников. Он внес вклад в укрепление суверенитета страны и активно участвовал в знаменательных событиях", — говорится в послании Главы государства.

