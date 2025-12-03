Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной ученого Жабайхана Абдильдина
Сегодня, 16:09
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного ученого и общественного деятеля Жабайхана Абдильдина, передает BAQ.KZ.
Жабайхан Мубаракулы был лауреатом Государственной премии и кавалером орденов "Парасат" и "Барыс" II и III степени. В телеграмме Президент подчеркнул, что Абдильдин был выдающимся ученым, расширившим горизонты философского знания и получившим признание научного сообщества.
"Будучи замечательным мыслителем и наставником, он написал фундаментальные научные труды и воспитал целую плеяду талантливых учеников. Он внес вклад в укрепление суверенитета страны и активно участвовал в знаменательных событиях", — говорится в послании Главы государства.
