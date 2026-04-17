Токаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке и назвал качества современных лидеров
Глава государства призвал к сдержанности, указал на ядерный фактор и предупредил о рисках для мировой экономики.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на площадке Анталийский дипломатический форум сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке, призвав мировых лидеров к стратегической сдержанности и фокусировке на ключевых причинах конфликта вокруг Ирана, передаtт корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что эскалация уже ударила по глобальной экономике, а международное сообщество рискует упустить суть проблемы, переключившись на второстепенные вопросы.
«Я бы посоветовал проявлять большую сознательность в отношении того, что происходит в мире. Например, все обсуждают Иран. Конечно, там сложилась серьезная ситуация, и трудно давать какие-либо комментарии. Казахстан выразил солидарность со странами Залива. Мы призвали все государства проявить стратегическую сдержанность и прекратить военные действия. Все ощутили на себе негативные последствия этого конфликта, прежде всего пострадала экономика. Сегодня все говорят о свободном передвижении судов по Ормузскому проливу, но до конфликта этот морской коридор был открыт для свободной торговли. Поэтому мы должны сосредоточиться на сути проблемы. А суть заключается в распространении ядерных технологий и ядерного оружия. Именно эта тема должна быть центральной в переговорном процессе вокруг Ирана», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также отметил, что, несмотря на геополитическую напряженность, глобальная торговля продолжает расти, однако её структура и содержание вызывают вопросы.
«Вопреки всему глобальная торговля растет. Только в прошлом году рост составил 2,5%. Так что с торговлей в мире не все так плохо. Но качество и содержание торговли — это большая проблема», — подчеркнул он.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев обозначил, какими качествами должны обладать современные мировые лидеры. По его мнению, в условиях нестабильности особое значение приобретают ответственность и стратегическая сдержанность.
«Глобальные лидеры должны, в первую очередь, ответственно подходить к вопросам международной безопасности и мира. В наши дни стратегическая сдержанность играет чрезвычайно важную роль. Чтобы выйти из этой сложной и даже парадоксальной ситуации, нужно быть более ответственными и проявлять сдержанность», — заявил Глава государства.
Самое читаемое
- Стрельба в воинской части Павлодара: есть погибший и раненый
- Около 250 спортсменов от Казахстана примут участие в IV Всемирных играх кочевников
- Вице-президента Казахстана назначат после формирования Курултая
- Президент выразил соболезнование в связи с кончиной Есмухана Обаева
- Китайская семья создала ИИ-клона, чтобы утешить пожилую маму после гибели сына