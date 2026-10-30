Токаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке и развитии торговли со странами ОТГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об обострении обстановки на Ближнем Востоке. Об этом он заговорил, отмечая значимость Аллеи Организации тюркских государств, открытой по инициативе Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Акорда.

«Уверен, что эта Аллея станет символом нашего нерушимого братства. Как известно, геополитическая обстановка в мире продолжает обостряться. Ситуация на Ближнем Востоке, особенно противостояние вокруг Ормузского пролива, становится все более напряженной. Все это оказывают негативное влияние на глобальные торгово-экономические и транспортно-логистические цепочки, в том числе связывающие соседние тюркские государства. Казахстан решительно осуждает необоснованные атаки вооруженного движения хуситов на братскую Саудовскую Аравию. Мы поддерживаем заявления о необходимости прекращения подобных неправомерных действий», заявил Президент.

Глава государства отметил, что Казахстан возлагает особые надежды на экономическое взаимодействие в рамках ОТГ.

«В этом году товарооборот нашей страны с государствами – членами Организации приблизился к 10 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 40%. Для сохранения такой динамики нам необходимо предпринять ряд шагов. Прежде всего, следует обеспечить качественное выполнение программы «Видение тюркского мира – 2040». В этой связи важно ускорить принятие Стратегии Организации тюркских государств на 2027-2031 годы. Мы поддерживаем предусмотренный в проекте документа комплекс мер по развитию торговли, инвестиций, финансов, промышленности, сельского хозяйства, цифровых технологий, образования, науки и других сфер», сказал Токаев.

По словам Президента, новая пятилетняя стратегия должна быть нацелена на конкретные проекты.

«Принципиально важно, чтобы принимаемая пятилетняя стратегия была ориентирована на реализацию конкретных проектов. Поэтому для достижения этой цели необходимо максимально задействовать возможности Тюркского инвестиционного фонда. У этого института огромный потенциал, для полноценной реализации которого необходимо создать все условия», подчеркнул Глава государства.

Токаев предложил провести в Казахстане деловой форум Тюркской торгово-промышленной палаты и поддержать Совет старейшин ОТГ.