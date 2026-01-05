В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.

В интервью была затронута тема роли печатных СМИ в современном мире. Касым-Жомарт Токаев заявил ,что газеты и журналы вступили в период "ренессанса", потому что социальные сети наносят большой вред мыслительным (когнитивным) способностям людей.

По его словам, последствия этого влияния уже заметны.

"Уже сейчас мы встречаем сорокалетних людей с образовательным уровнем и менталитетом пятнадцатилетних подростков", - подчеркнул Президент.

Президент отметил и свое личное отношение к чтению периодики.

"Не скрою, с юных лет имел пристрастие к чтению периодики, не изменяю этой привычке и до настоящего времени", — признался он.

По его словам, в современных условиях печатные СМИ находят и развивают собственную нишу.

"В современных реалиях печатные СМИ ищут и находят свою нишу, делают упор на обзор и аналитику, выполняют просветительские функции", - сказал он.

Отдельно Глава государства подчеркнул значение профессиональной журналистики.

"Газетные материалы в исполнении профессиональных, добросовестных журналистов выполняют важную задачу сохранения традиционных ценностей", — сказал он, добавив, что именно из газет часто узнает о людях, которые трудятся на благо страны.

"Из газет я зачастую получаю информацию о достойных людях, которые плодотворно трудятся во всех сферах общественной жизни на благо нашего Отечества", — отметил Президент, указав при этом, что "популярные ныне TikTok, Instagram, Telegram-каналы, согласитесь, далеки от коренных интересов людей труда".

Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность ориентацией общества на поверхностный контент.

"Хотелось бы, чтобы наше общество жило не только новостными сенсациями и просмотром видео-картинок, но ценило бы смысловую информацию", — подчеркнул он.

Президент отметил, что его позицию разделяют многие молодые люди, и выразил уверенность.