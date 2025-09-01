Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Тяньцзине, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил благодарность Председателю КНР Си Цзиньпину за высокий уровень организации саммита и теплый прием:

"Поздравляю Вас, уважаемый г-н Си Цзиньпин, с успешным председательством Китая в Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан высоко ценит последовательную политику Китая, направленную на укрепление безопасности и стабильности экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей в формате ШОС. Придаем важное значение сегодняшнему саммиту, проходящему в преддверии двух исторических юбилеев: 80-летия героической Победы Китая над японским милитаризмом и 80-летия великой Победы во Второй мировой войне. Эти памятные даты должны служить вечным напоминанием всему человечеству о необходимости единения и солидарности во имя благополучной жизни людей на всех континентах, недопущения искажения исторической правды, воспитания юного поколения в духе патриотизма и приверженности истинным ценностям", – сказал Президент.

Токаев подчеркнул значимость ШОС как эффективной и востребованной международной структуры.

"Казахстан всецело поддерживает ключевые цели ШОС: равноправный многополярный миропорядок, безопасность и стабильность, невмешательство во внутренние дела государств и признание их права на суверенное развитие, справедливую международную торговлю и взаимовыгодное инвестиционное сотрудничество… Мы выступаем за дальнейшее укрепление „Шанхайского духа“, ставшего олицетворением международной солидарности в интересах глобального мира и безопасности", - сказал Президент.

Отдельное внимание Президент уделил вопросам экономики и инвестиций. Он отметил рост вклада стран-участниц ШОС в мировой ВВП и увеличение объемов взаимной торговли, подчеркнув важность противодействия санкционному давлению.